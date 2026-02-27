Calciomercato Lazio | Provedel in scadenza: piace a Inter e Juve. E Sarri...
RASSEGNA STAMPA - Porta in scadenza. Anche Provedel è in dubbio, visto il suo contratto fino a giugno 2027. Non è scontato che gli verrà offerto il rinnovo dalla società, anzi. Come riportato da Il Messaggero, la sua permanenza alla Lazio è legata al riscatto di Mandas dal Bournemouth (ancora tutto da definire) e al futuro di Sarri.
Il tecnico se lo porterebbe ovunque, anche in una sua prossima avventura (che potrebbe essere Fiorentina e Bologna, ma dipende dalle scelte di Vanoli e Italiano). Ma sul 31enne friulano ci sarebbe già l'interesse di Inter e Juventus. Quello dei nerazzurri non è una novità, ve l'avevamo raccontato già a gennaio. I bianconeri, invece, da tempo fanno valutazioni in porta, soprattutto dopo le ultime prestazioni di Di Gregorio. La Vecchia Signora si era anche interessata a Mandas.