Champions League, sorteggiati gli ottavi di finale: tutti gli accoppiamenti
27.02.2026 12:30 di Christian Gugliotta
Archiviati i play-off di Champions League, a Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale. L'unica italiana protagonista è stata l'Atalanta, qualificatasi tra le migliori 16 d'Europa grazie alla rimonta sul Borussia Dortmund. Di seguito tutti gli accoppiamenti e il tabellone completo.
Lato "silver"
PSG - Chelsea
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Bayern Monaco
Lato "blue"
Newcastle - Barcellona
Atletico Madrid - Tottenham
Bodo/Glimt - Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen - Arsenal
Christian Gugliotta
