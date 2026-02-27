Champions League, sorteggiati gli ottavi di finale: tutti gli accoppiamenti

27.02.2026 12:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Champions League, sorteggiati gli ottavi di finale: tutti gli accoppiamenti
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviati i play-off di Champions League, a Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale. L'unica italiana protagonista è stata l'Atalanta, qualificatasi tra le migliori 16 d'Europa grazie alla rimonta sul Borussia Dortmund. Di seguito tutti gli accoppiamenti e il tabellone completo.

Lato "silver"

PSG - Chelsea

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid -  Manchester City

Atalanta - Bayern Monaco

Lato "blue"

Newcastle - Barcellona

Atletico Madrid - Tottenham

Bodo/Glimt - Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen - Arsenal

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.