Lazio, Rambaudi: "Vi dico chi schiererei contro il Torino"
“Non so se D’Aversa proseguirà con la difesa a 3, magari vorrà fare il suo 4-3-3. Mi aspetto un Torino chiuso, un fax simile della Lazio se il tecnico giocherà il suo calcio. Poi bisogna capire se i calciatori credono in quello che sta proponendo ma visto che hanno preso tanti gol, cambiare qualcosa può essere importante a livello motivazionale". Sono queste le sensazioni di Roberto Rambaudi a qualche giorno dalla trasferta a Torino della Lazio.
L'ex biancoceleste, soffermandosi sula formazione e sulle possibili scelte di Sarri, ha aggiunto: "Se voglio un invasore scelgo Dele-Bashiru, altrimenti Belahyane. Dipende da come vuole preparare la gara Sarri e da come li ha visti in allenamento. Stesso discorso per Tavares e Pellegrini; il portoghese che fa bene può essere un fattore, quindi lo devo portare nella miglior condizione per la semifinale. Dall’esterno farei giocare lui domenica. Tra Isaksen e Cancellieri potrei scegliere il secondo, vista la doppietta fatta all’andata ma sicuramente cambia poco. La Lazio crea poco, ha sempre pochi giocatori sopra la linea della palla. Ha creato occasioni al pari di Parma e Genoa. La vera problematica è questa”.
