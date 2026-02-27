Europa League, sorteggi ottavi di finale: la Roma pesca il Bologna!
27.02.2026 13:20 di Christian Gugliotta
Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions, l'urna di Nyon ha decretato anche gli accoppiamenti delle migliori 16 squadre rimaste in corsa in Europa League. Dopo aver superato il Brann ai play-off, il Bologna se la vedrà con la Roma in un derby tutto italiano. Di seguito il tabellone completo con tutti i confronti.
Lato "silver"
Ferencvaros - Braga
Panathinaikos - Real Betis
Genk - Friburgo
Celta Vigo - Lione
Lato "orange"
Stoccarda - Porto
Notthingham Forrest - Midtjylland
Bologna - Roma
Lille - Aston Villa
