Europa League, sorteggi ottavi di finale: la Roma pesca il Bologna!

27.02.2026 13:20 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Europa League, sorteggi ottavi di finale: la Roma pesca il Bologna!
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions, l'urna di Nyon ha decretato anche gli accoppiamenti delle migliori 16 squadre rimaste in corsa in Europa League. Dopo aver superato il Brann ai play-off, il Bologna se la vedrà con la Roma in un derby tutto italiano. Di seguito il tabellone completo con tutti i confronti.

Lato "silver"

Ferencvaros - Braga

Panathinaikos - Real Betis

Genk - Friburgo

Celta Vigo - Lione 

Lato "orange"

Stoccarda - Porto

Notthingham Forrest - Midtjylland

Bologna - Roma

Lille - Aston Villa

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.