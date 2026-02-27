Torino, D'Aversa in conferenza stampa prima della Lazio: ecco quando
Poco più di 48 ore alla sfida tra Torino e Lazio che scenderanno in campo domenica 1° marzo alle 18.00.
In vista della gara il nuovo tecnico Roberto D’Aversa, che ha preso il posto dell'esonerato Baroni, interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida sabato 28 febbraio presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.
