Fiorentina, doppia frattura al volto per Gosens: ma potrà giocare
La Fiorentina ha ottenuto il pass per gli ottavi di Conference League superando ai supplementari, nella gara di ritorno dei playoff, il Jagiellonia, ma non senza intoppi. Durante la gara, Vanoli ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Solomon e quello di Gosens.
La società, tramite una nota diramata sui canali ufficiali, ha reso noto che il giocatore ha riportato una doppia frattura al volto che però non gli impedirà di essere in campo già dal prossimo impegno in campionato. Il calciatore viola giocherà indossando una mascherina protettiva sul viso.
La nota: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.