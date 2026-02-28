Lazio, Zoff compie 84 anni: il ricordo di una carriera incredibile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Oggi 28 febbraio compie 84 anni Dino Zoff, ex portiere e allenatore della Lazio. Sulla panchina biancoceleste si è seduto in tre occasioni: dal 1990 al 1994, nel 1997 e nel 2001, dopo che era tornato da vicepresidente, ma la sua carriera è stata tanto altro.

La sua carriera è una linea dritta tra Udinese, Mantova, Napoli e Juventus, dove tra il 1972 e il 1983 gioca 330 partite consecutive in Serie A, record assoluto. Undici anni senza saltare una gara, arricchiti da sei scudetti, due Coppe Italia e una Coppa Uefa. Con la Nazionale diventa leggenda: è l’unico italiano a vincere Europeo (1968) e Mondiale (1982), separati da quattordici anni, stabilendo record impressionanti, tra cui 1142 minuti senza subire gol.

Il capolavoro resta il Mundial di Spagna: a 40 anni guida l’Italia sul tetto del mondo, diventando il più anziano di sempre a giocare e vincere una finale mondiale, primato riconosciuto anche dal Guinness. Indimenticabile la parata sulla linea contro il Brasile, gesto che racchiude tutto il suo stile sobrio e sicuro.

Dopo il ritiro, Zoff continua a essere un riferimento: commissario tecnico a Euro 2000, allenatore e dirigente, soprattutto alla Lazio. Oltre ai ruoli, resta l’uomo: una leggenda silenziosa, capace di attraversare decenni senza mai perdere misura. Oggi, a 84 anni, Zoff è ancora lì, in alto, simbolo di un’Italia che sa soffrire, resistere e vincere senza clamore.