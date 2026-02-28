Lazio, Ratkov in pole per Torino: seconda da titolare per il serbo?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alla fine chi potrebbe giocare titolare contro il Torino è Petar Ratkov. È suo il nome in pole per la sfida ai granata, complice l’influenza di Dia e l’affaticamento di Maldini, che da quando è arrivato non si è mai fermato. Resta Noslin come unico rivale per il posto, ma Sarri ha cucito addosso all’olandese il ruolo di spaccapartita a gara in corso, quando funziona. Ratkov, dunque, può davvero giocarsi una chance per domani. Un’opportunità improvvisa, seppur da terza scelta.

Il centravanti serbo si è trovato schiacciato nel mezzo della tensione tra società e allenatore. Acquistato dal club, è stato schierato titolare una sola volta da Sarri, contro il Como, che senza giri di parole ha ammesso che non è ancora pronto. Sarri pretende intensità e palleggio a uno-due tocchi già in allenamento e l’impatto fisico e tecnico non è stato semplice. Come riporta il Corriere dello Sport, lo staff sta lavorando su di lui con sedute mirate per portarlo agli standard richiesti.

Che Sarri volesse un centravanti con caratteristiche diverse è cosa nota. In qualche modo Ratkov è stato utilizzato, soprattutto nei finali. Contro il Genoa il suo ingresso era stato decisivo per conquistare il rigore del 3-2. A Cagliari si era fatto trovare pronto su un tracciante di Tavares nei minuti conclusivi, salvo essere anticipato sul più bello. Ora spera di riprovarci a Torino, o almeno di avere un’altra occasione.