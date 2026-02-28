Lazio, Cataldi ha la regia sulle spalle: sarà il perno fino a fine stagione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi ha la regia sulle spalle, soprattutto ora che è rimasto da solo. L'infortunio di Rovella lo costrignerà a giocarle tutte (o quasi) da qui alla fine della stagione, anche se è già quel che è successo nei primi mesi. Sarri troverà altre soluzioni, Vecino è andato via ma in alcune circostanze ha schierato Basic come vertice basso del centrocampo a tre.

Intanto, Danilo è certo del posto. Garanzia di sostanza e qualità, troppo importante per questa Lazio. Sembra tornato con un piglio diverso dal prestito alla Fiorentina, ma così si è ripreso la Lazio, è uno dei pochi titolari certi del posto in questo finale di stagione. Guiderà la Lazio a Torino, sarà una delle pedine chiamate al doppio sforzo ravvicinato, di domenica in campionato e di mercoledì in Coppa Italia nella semifinale d’andata all’Olimpico contro l'Atalanta.

Cataldi è stato importante sia da perno e schermo davanti la difesa, ma anche nella metà campo avversaria. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1994 ha partecipato a 6 marcature nell’attuale campionato (3 gol e 3 assist), una in più rispetto a quelle messe insieme (5) nelle tre stagioni precedenti vestendo le maglie di Lazio e Fiorentina, ma in ben 82 partite.