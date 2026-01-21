Lazio, Fabiani in questura: "Non sono qui per motivi personali". I dettagli

Nella giornata odierna, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani si è presentato alla stazione dei Carabinieri di Trastevere: "Di solito quando si viene qui ci sono due motivi: o perché si viene convocati, o perché si viene a sporgere denuncia, che è il mio caso", ha spiegato proprio all'ingresso. "Non sono qui per motivi personali", ha infine aggiunto, come riportato da Il Corriere della Sera.

Il motivo, quindi, potrebbe essere legato all'affare Taylor e alle presunte intromissioni di cui il diesse biancoceleste aveva parlato alla conferenza stampa di presentazione dell'olandese. "Presenterò una denuncia alla FIGC e alla Procura della Repubblica per fatti molto strani accaduti nella trattativa di Taylor. Io non sono ricattabile, non faccio parte di gruppetti. Su Taylor c’è stato davvero qualcosa di grave. È ora di farla finita, quando trattiamo un giocatore si inseriscono una serie di personaggi anche per trarne profitto. Andrò avanti per la mia strada, è un sistema che non funziona più", aveva dichiarato.