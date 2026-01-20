Calciomercato Lazio | Al-Sadd forte su Romagnoli: il centrale apre all'addio
20.01.2026 20:40 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Romagnoli apre alla cessione. Il difensore della Lazio è finito da diverse settimane nel mirino dell'Al-Sadd di Roberto Mancini, che vorrebbe provare ad assicurarselo già durante questa sessione di calciomercato.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club qatariota avrebbe presentato ai biancocelesti una proposta da 7 milioni di euro e il centrale, dal canto suo, avrebbe dato la propria apertura al trasferimento.
Nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio, lo stesso Romagnoli ha parlato il tecnico Maurizio Sarri, che lo ritiene un pilastro del gruppo. La palla passa adesso al giocatore che, con il contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe seriamente prendere in considerazione l'offerta dal Qatar.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.