Lazio, Melli scatenato: "Mi tenevo Baroni! I risultati di Sarri..."

21.01.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha parlato della stagione della Lazio e del lavoro di Sarri in panchina. Attualmente la squadra biancoceleste si trova al nono posto a quota 28 punti, a nove lunghezze dalla sesta posizione occupata dal Como.
Di seguito le sue parole sugli ultimi risultati: “Sarri? Per i risultati ottenuti andava messo alla porta! A parità di condizioni, mi tenevo Baroni. Sarri avvelena l’aria e mette in campo una squadra vergognosa!“.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.