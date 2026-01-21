WOMEN | Coppa Italia, Lazio - Roma: al Fersini c'è anche Soncin
21.01.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Si è concluso 0-0 il primo tempo di Lazio Women - Roma, gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Il match si sta svolgendo al Fersini, nel centro sportivo di Formello e in tribuna, per assistere all'incontro, ha preso posto il ct della Nazionale Italia Femminile, Andrea Soncin.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.