Lecce - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
21.01.2026 12:10 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo il pesante ko casalingo inferto dal Como, la Lazio deve rialzare la testa e cercare una reazione. Il ventiduesimo turno di Serie A, vedrà gli uomini di Sarri impegnati in trasferta contro il Lecce, squadra attualmente terzultima con 17 punti conquistati.
La sfida, in programma alle 20:45 di sabato 24 gennaio, sarà diretta da Daniele Chiffi, fischietto della sezione di Padova. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Imperiale - Bahri, con Rapuano in veste di IV Uomo. Il sala Var Mazzoleni sarà coadiuvato dall'Avar Abisso.
