Calciomercato Lazio | Marchetti (Sky): "Giovane, c'è anche la Roma". Le ultime
22.01.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Radio Marte, il giornalista di SkySport Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Nello specifico ha parlato della situazione legata a Giovane del Verona, su cui c'è da giorni l'interesse del club azzurro e della Lazio.
Di seguito le sue parole in merito: “Giovane? Non c’è solo il Napoli. Concorrenza di Lazio e Roma, la prima molto più avanti al momento perché può spendere rispetto al Napoli. Il Verona lo cede solo a titolo definitivo, e il club azzurro è bloccato dal saldo zero".
