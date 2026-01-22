Calciomercato Lazio | Ranieri, la sua volontà e la posizione della Fiorentina: il punto
22.01.2026 12:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina lavora per la difesa. Sia perché vorrebbe comunque dare a Vanoli un centrale in più, ma soprattutto perché la permanenza di Luca Ranieri è tutt'altro che certa. L'agente del calciatore, Giuffredi, non si è sbilanciato, tenendo aperte le porte del mercato.
La Lazio, ora che la cessione di Romagnoli è praticamente cosa fatta, ci sta pensando. Eventualmente, potrebbe puntare sulla volontà del difensore che, come riporta Corriere dello Sport, sarebbe ben disposto ad andarsene.
Ma, al contempo, dovrà "lottare" con la posizione della Fiorentina che, in una stagione complessa e in un momento in cui vede, man mano, la luce in fondo al tunnel, non è intenzionata a cedere uno dei suoi titolari.
