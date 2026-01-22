Lotito, anche la Lazio Events crolla: perdite per oltre 17 milioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Profondo rosso per Lazio Events, cassaforte con cui il senatore Claudio Lotito controlla il 67% del club biancoceleste ed è detenuta dall’imprenditore attraverso tre veicoli (Snam Lazio Sud, Linda e Bona Dea). Il bilancio consolidato alla fine dello scorso giugno, infatti, archiviato con ricavi in calo anno su anno da 193,2 milioni di euro a 143,5 milioni, ha visto l’ultima riga passare da un utile di 36,4 milioni a una perdita di 17,1 milioni.

Il calo dei ricavi, spiega la relazione sulla gestione, “è dipeso in prevalenza dai minori introiti rivenienti dalla partecipazione alla Europa League rispetto alla Champions League”. I ricavi per le gare sono stati di 22,9 milioni, quelli dei diritti tv di 94,4 milioni, 18,5 milioni sono arrivati da sponsorizzazioni, pubblicità e royalties, 2,9 milioni dai diritti dei calciatori, 2,3 milioni dal merchandising e 4,9 milioni da proventi vari.

La perdita - spiega ancora Affari Italiani, è dovuta alla caduta verticale delle plusvalenze dalle cessioni di calciatori che anno su anno sono scivolate da 41 milioni a 11,5 milioni. Le plusvalenze si riferiscono nel dettaglio per 8,3 milioni alla cessione di Luis Alberto, per 2,3 milioni a quella di Nicola Casale e per 690 mila euro quella di Ciro Immobile. Le plusvalenze sono a fronte di una campagna acquisti che ha visto l’entrata in squadra fra gli altri di Nicolò Rovella (costato 17 milioni), Tijjaniu Noslin / (16,7 milioni) e Reda Belahyane (10,3 milioni).