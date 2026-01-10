Gold Art – Gennaio è il mese in cui i gioielli tornano a parlare di te

L’oro che parla di te: il laboratorio orafo Gold Art.

C’è un momento dell’anno in cui la luce cambia.

Le feste finiscono, il ritmo rallenta, resta ciò che conta davvero.

Gennaio è il mese della cura, dei nuovi inizi, delle scelte consapevoli.

Ed è proprio ora che Gold Art, storico laboratorio orafo di Roma, apre le sue porte a chi vuole ridare valore ai propri gioielli o crearne uno nuovo, unico, personale.

In Via Cherso 188, l’oro non è mai solo materia.

È memoria, è identità, è emozione che prende forma sotto mani esperte.

Gold Art non segue la moda: segue le persone.

Personalizzazione totale: qui il gioiello sei tu

Il cuore di Gold Art è la personalizzazione.

Non esiste un’idea troppo semplice o troppo ambiziosa: tutto può diventare gioiello.

Un ciondolo liscio può trasformarsi in un simbolo unico.

Una firma, una scritta, un disegno, persino la grafia di un figlio possono essere scansionati e riprodotti su oro o argento.

Un ricordo diventa inciso, un’emozione diventa indossabile.

Qui il gioiello non si sceglie: si costruisce insieme.

Lavorazioni artigianali e servizi su misura

Gennaio è anche il mese ideale per prendersi cura di ciò che già possiedi.

Gold Art offre una gamma completa di lavorazioni artigianali:

riparazioni professionali

incisioni personalizzate

dorature e rodiature

modifiche su misura

recupero e trasformazione di vecchi gioielli

Ogni intervento viene trattato con la stessa attenzione riservata a una nuova creazione: precisione, rispetto, competenza.

Oro, argento e alta bigiotteria: bellezza che dura

Accanto alle lavorazioni personalizzate, Gold Art propone anche una selezione curata di gioielli in oro, argento e alta bigiotteria, pensati per chi ama l’eleganza senza tempo, ma non rinuncia alla qualità.

Ogni pezzo racconta una scelta, ogni dettaglio parla di stile.

Gennaio: il momento giusto per scegliere con calma

Dopo il Natale, arriva il tempo delle decisioni vere.

Senza fretta.

Senza rumore.

È il momento perfetto per:

sistemare un gioiello importante

trasformarne uno dimenticato

progettare qualcosa di nuovo

regalarsi (o regalare) un pezzo che abbia davvero un significato

Perché un gioiello personalizzato non è un acquisto.

È un gesto verso se stessi.

Dove trovarli

Gold Art – Laboratorio orafo

Via Cherso 188, Roma

06 215 77 50

Speciale lettori lalaziosiamonoi.it

Presentandoti in negozio a nome di lalaziosiamonoi.it, riceverai un’attenzione dedicata e una consulenza personalizzata.

Gold Art

Dove il lavoro artigianale incontra le emozioni.

Dove ogni gioiello nasce per raccontare una storia.

La tua.

autore Alessandro Zappulla Notti insonni e fiumi di parole. Il giornalismo è un gene folle che ti tiene vivo. L'aquila sul petto, un battito mai domo. Insieme fanno: La Lazio Siamo Noi, dal 2008. Io invece cronista dal 2005, con il motore sempre acceso