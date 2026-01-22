Calciomercato Lazio | Diogo Leite, c'è la concorrenza di un club italiano
22.01.2026 11:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio saluta Romagnoli e punta, tra gli altri profili, anche Diogo Leite. Classe '99, mancino, in scadenza di contratto con l'Union Berlino e, dunque, economicamente abbordabile. Tuttavia, se i biancocelesti volessero puntare con forza sul portoghese, dovrebbero battere la concorrenza di un altro club italiano.
Come riporta Corriere dello Sport, infatti, anche la Fiorentina starebbe seguendo il calciatore. La priorità dei Viola sembra esser proprio quella di garantire un centrale mancino a Vanoli, tanto più se dovesse partire Luca Ranieri, su cui c'è anche la Lazio. Intrecci di mercato, circa dieci giorni alla fine della sessione invernale e tutto ancora in ballo.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.