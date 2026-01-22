Calciomercato Lazio | Ranieri, parla l'agente: "Vediamo cosa succede..."
22.01.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli è sempre più vicino all'addio alla Lazio. Per questo, la società biancoceleste dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Tra i nomi orbitati a Formello c'è anche quello di Luca Ranieri della Fiorentina.
A proposito della situazione del difensore viola, il suo agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "C’è il mercato in corso, vediamo cosa succede fino a fine gennaio".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.