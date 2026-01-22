Lazio | Oddi: "Abbiamo toccato il fondo. Mercato? Tutto al contrario"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato della situazione di casa Lazio, a partire dalle parole di Sarri e concludendo con l'analisi sui movimenti di mercato. Ecco allora le parole dell'ex biancoceleste:

"Parlare di questa Lazio è difficile. Anche le parole di Sarri non aiutano, sapeva chi è il presidente. Il Como ci ha fatto una testa così, come all’andata. Perdere 3-0 in casa con il Como, e hanno sbagliato anche un rigore, è impossibile. Abbiamo toccato il fondo. Detto questo, loro sono bravi, il Como è una bella squadra.

Il mercato si sta facendo al contrario: prima non si poteva fare, ora si stanno perdendo i giocatori migliori. Saranno settimane dure, vista l’ultima partita. Il fondo lo abbiamo toccato su tutti i fronti, in questa situazione i calciatori entrano in campo senza cattiveria. C’è stato un peggioramento da parte di tutte le componenti. Ora attendiamo la fine del mercato per tirare le somme”.