Lazio, l'appello del tifo organizzato: "Non acquistate i biglietti per il Genoa"
22.01.2026 13:35 di Mauro Rossi
Attraverso un post su Instagram pubblicato sulla pagine @vdn_official e @match_day_sslazio, i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno fatto un appello per tutti i tifosi biancocelesti in vista della prossima partita in casa contro il Genoa. Di seguito il comunicato.
"Chiediamo a tutti i Laziali non abbonati di NON acquistare i biglietti per la gara Lazio - Genoa. Stiamo valutando in che modo far proseguire la contestazione in virtù di come si evolverà il mercato in casa Lazio, riteniamo che ormai la situazione sia sempre più compromessa da una gestione allo sbando totale".