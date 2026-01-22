Lecce, Di Francesco ha un nuovo centravanti: ecco Cheddira. E contro la Lazio...
Il Lecce si prepara ad accogliere Walid Cheddira. L'attaccante marocchino, di proprietà del Napoli, è in arrivo dal Sassuolo, dove si trovava in prestito. Prenderà il posto di Camarda, che starà fermo ai box per tre mesi per l’infortunio alla spalla e che presto potrebbe rientrare al Milan.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver svolto le visite mediche di rito, Cheddirà si metterà a disposizione di Di Francesco, che spera di averlo subito contro la Lazio. Sarà il secondo centravanti in rosa oltre a Stulic.
