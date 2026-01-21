Lazio, Mimun: "Il futuro è nebuloso. Lotito? C'è solo una soluzione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

RASSEGNA STAMPA - Non solo Gabriele Pulici. Il Tempo ha intercettato un'altra voce autorevole del mondo Lazio, quella di Clemente Mimun: direttore del TG5 e storico tifoso biancoceleste. Mimun, parlando degli aspetti critici della gestione Lotito, si è concentrato in particolar modo sul rapporto, ormai logo, con i tifosi spiegando come questo vada oltre e abbia molta più rilevanza perfino dei trofei vinti negli ultimi danni dalla Lazio: "Non mi piace il rapporto con i tifosi che vorrei più sereno, ma dovrebbe esserlo da entrambe le parti. Stiamo parlando di una persona che non ha peli sulla lingua e che spesso risponde a provocazioni con provocazioni, Se qualcuno pensa che possa cedere la società perché viene contestato, è lontano dalla realtà. In questi casi Lotito si irrigidisce ancor di più e si barrica sulla sua posizione".

PUNTO D'INCONTRO E AMBIZIONI - Ed è proprio davanti alle provocazione che Lotito risponde incolpando l'ambiente di tutto quel che di negativo è avvenuto e sta avvenendo alla Lazio. A tal proposito, Mimun assume una posizione contraria alle parole del numero uno biancoceleste, spiegando però che serve un punto d'incontro tra il popolo laziale e la presidenza. Un punto d'incontro che potrebbe trovarsi tra una gestione più ambiziosa di Lotito e contestazioni meno feroci della tifoseria. E proprio per rendersi una società più ambiziosa, Lotito e Fabiani devono ascoltare Maurizio Sarri e concordare con lui gli acquisti: cercando di accontentarlo su nomi o caratteristiche indicate ed evitando l'arrivo a Formello di giocatori sconosciuti al tecnico.

LOTITO CEDERA' LA LAZIO? - L'intervista di Clemente Mimun al Tempo si conclude con le sue dichiarazioni sulla possibilità che Lotito ceda la Lazio: "lo non so neanche cosa succederà la prossima stagione. Ho impressione che anche alcuni del giocatori, che oggi rappresentano la struttura della squadra, non sono sicuro che faranno parte della rosa che verrà. E questo dipende anche da chi allenerà la Lazio l'anno prossimo. Escludo che Lotito voglia una Lazio remissiva e che vada di sconfitta in sconfitta, però penso che probabilmente quest'anno sia stato tutto sbagliato. Oggi a me sembra impossibile che Sarri resti alla Lazio. Il presente è abbastanza mesto, mentre il futuro é assolutamente nebuloso".