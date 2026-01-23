Calciomercato Lazio | Mandas al Bournemouth, ci siamo: tutti i dettagli
23.01.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Mandas è sempre più vicino al Bournemouth. Ora ci siamo per davvero: la Lazio ha già trovato il suo sostituto, è Motta della Reggiana. Per questo la società biancoceleste ha dato il via libera al portiere greco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'intesa con il club inglese si è trovata sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il classe 2001 partirà con la squadra per Lecce e poi rientrerà a Roma. Dopo aver limato gli ultimi dettagli andrà in Inghilterra e firmerà un contratto di quattro anni (con l'opzione per il quinto) da 1,5 milioni di euro a stagione (destinato a salire).