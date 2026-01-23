WOMEN | Lazio, dal Milan arriva Cesarini per il centrocampo: il comunicato
La Lazio Women ha messo a segno un altro colpo di mercato in questa sessione invernale, dopo l'arrivo di Lundin ecco Cesarini. La giocatrice, cresciuta nel settore giovanile biancoceleste, arriva in prestito dal Milan e sarà un rinforzo per il centrocampo di Grassadonia. A darne notizia è stata la società attraverso un comunicato:
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Erin Cesarini dall’ A.C. Milan. Centrocampista classe 2005, cresce nel Settore Giovanile della S.S. Lazio prima di trasferirsi al Milan dove colleziona, nonostante la giovanissima età, circa venti presenze. Torna a vestire i colori biancocelesti dopo poco più di tre stagioni con il numero cinque sulle spalle. Bentornata Erin! ".
