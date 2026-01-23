Delio Rossi: "Lazio-Lecce gara complicatissima. La rivalità con la Roma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Delio Rossi, nell'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato della partita di domani sera tra Lazio e Lecce. Il doppio ex della partita si è espresso in questo modo sull'appuntamento al Via del Mare:

“Mi aspetto una partita complicatissima sia per il Lecce che per la Lazio. I padroni di casa hanno ottenuto solo un punto negli ultimi sei turni, mentre gli ospiti sono reduci da una brutta batosta interna, quella rimediata contro il Como, e sono circondati da un clima estremamente teso, con la tifoseria in polemica con la proprietà”.

“A Roma, dove sono presenti due squadre tra le quali c’è una enorme rivalità, i risultati di ciascun team non vanno considerati solo in valore assoluto, ma devono essere messi anche in relazione a quelli ottenuti dall’altra compagine cittadina. Ebbene, in questo momento, i giallorossi guidati da Gasperini sono in lotta nelle alte sfere della graduatoria, mentre i biancazzurri sono dietro di parecchio. Questo fatto fa lievitare a dismisura i malumori".