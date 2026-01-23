Lazio, Cardone: "Romagnoli ha parlato alla squadra. Lecce? Ha deciso..."
23.01.2026 13:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha espresso la sua preoccupazione per la situazione vigente in casa Lazio, soffermandosi sulla questione Romagnoli e sulla possibilità che il difensore parte per Lecce:
“Sono preoccupato per la classifica della Lazio ma mi dispiace che venga lasciata sola la squadra, ci sta ovviamente, ma riconosco anche la volontà dei ragazzi. Romagnoli ha parlato con tutti, spiegando i motivi della sua decisione".
"Io so che c’era stata anche la sua volontà di andare a Lecce se non si fosse formalizzata la cessione e credo potrà essere così visto che si sta allenando. Ha deciso di andare via ed è pronto ad assumersi la responsabilità di questa scelta”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.