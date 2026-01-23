Serie A, al via la 22ª giornata: la gara in programma
23.01.2026 11:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il ventunesimo turno di Serie A ha avuto un sapore decisamente amaro per la Lazio, che all'Olimpico ha incassato un netto 0-3 dal Como, dicendo probabilmente addio alle ultime speranze di ambire a un piazzamento europeo.
Il prossimo turno di campionato vedrà la squadra di Sarri ospite del Lecce di Di Francesco allo stadio Via del mare, nella sfida in programma sabato 24 gennaio alle ore 20:45.
La ventiduesima giornata, però, si aprirà già con un anticipo del venerdì sera: l'Inter, infatti, sfiderà il Pisa a San Siro per provare a scappare in vetta, provando a sfruttare la possibilità che le inseguitrici Milan e Napoli perdano punti contro Roma e Juventus.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.