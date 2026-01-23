Lazio | All'Olimpico stadio vuoto, al Via del Mare sold out: il dato
RASSEGNA STAMPA - Mentre in casa divampa la protesta dei tifosi per lasciare lo stadio vuoto in occasione di Lazio-Genoa i tifosi biancocelesti sono pronti a riempire il settore ospiti del Via del Mare dove la squadra di Sarri scenderà in campo contro il Lecce sabato 24 gennaio alle 20.45.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i 350 biglietti messi a disposizione del club pugliesi sono stati polverizzati tanto che i supporter hanno deciso di acquistare anche tagliandi per altri settori.
Un’anomalia che ha portato l’autorità di pubblica sicurezza a interrompere la vendita online lasciando aperta solo la possibilità di acquistare i biglietti nei punti fisici così da avere maggiore controllo della situazione.
