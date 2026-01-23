Lazio, alla prossima c'è il Lecce: i numeri in casa dei salentini
Dopo il brutto ko casalingo contro il Como, la Lazio deve rialzare la testa. Nel prossimo turno di campionato, la squadra di Sarri affronterà in trasferta il Lecce, squadra alla ricerca disperata di punti in chiave salvezza.
Il bilancio dei precedenti in casa dei salentini mostra un equilibrio assoluto: su 18 gare di Serie A, i biancocelesti hanno ottenuto 8 vittorie (l'ultima nel dicembre 2024), 2 pareggi e 8 sconfitte. In Puglia, inoltre, i capitolini hanno realizzato 24 gol, contro i 23 dei giallorossi. Di seguito tutti i numeri della sfida apparsi sul sito ufficiale della Lazio:
Precedenti totali: 48 (23 vittorie Lazio, 12 pareggi, 13 vittorie Lecce)
Ultima vittoria Lazio: 2-0 (23.11.2025)
Ultima vittoria Lecce: 0-1 (25.05.2025)
Ultimo pareggio: 2-2 (12.05.2023)
Gol totali Lazio: 74
Gol totali Lecce: 47
Capocannoniere della sfida: Tommaso Rocchi 6 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Lecce: 2-4 Lazio (2011) - 5-3 Lecce (2005)