Calciomercato Lazio | Romano: "Motta in chiusura! E ora Mandas..."

22.01.2026 22:35 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romano: "Motta in chiusura! E ora Mandas..."

La Lazio ha trovato il suo vice-Mandas. Si tratta di Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Reggiana. È l'indiziato principale per diventare il secondo alle spalle di Provedel, con il trasferimento del greco al Bournemouth. A confermare la notizia di Alfredo Pedullà è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su X.

Di seguito ciò che ha scritto: "La Lazio è vicina alla chiusura dell'accordo per l'acquisto di Edoardo Motta dalla Reggiana come nuovo secondo portiere. La Juventus detiene una clausola sulla futura rivendita del 50% a favore della Reggiana; la Lazio a breve metterà sotto contratto il portiere. Mandas si trasferirà al Bournemouth".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.