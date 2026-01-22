Calciomercato Lazio | Romano: "Motta in chiusura! E ora Mandas..."
La Lazio ha trovato il suo vice-Mandas. Si tratta di Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Reggiana. È l'indiziato principale per diventare il secondo alle spalle di Provedel, con il trasferimento del greco al Bournemouth. A confermare la notizia di Alfredo Pedullà è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su X.
Di seguito ciò che ha scritto: "La Lazio è vicina alla chiusura dell'accordo per l'acquisto di Edoardo Motta dalla Reggiana come nuovo secondo portiere. La Juventus detiene una clausola sulla futura rivendita del 50% a favore della Reggiana; la Lazio a breve metterà sotto contratto il portiere. Mandas si trasferirà al Bournemouth".
Lazio are closing in on deal to sign Edoardo Motta from Reggiana as their new backup goalkeeper.
Juventus have 50% sell-on clause from Reggiana, Lazio will sign the goalkeeper soon.
