Lazio, Pellissier su Romagnoli: "È un'assurdità! Bisogna avere rispetto..."

In collegamento a Radio Radio, l'ex attaccante Sergio Pellissier ha parlato della questione relativa ad Alessio Romagnoli, in procinto di lasciare la Lazio per trasferirsi in Qatar, all'Al Sadd. Il centrale biancoceleste ha chiesto a Sarri di non essere convocato per la prossima gara contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

“Romagnoli non vuole partire per Lecce? È un’assurdità. Per me giocare a calcio era la cosa più bella in assoluto, quello che ho sempre desiderato. Bisogna avere più rispetto per chi ti ha dato tanto, ti ha tifato, ti sta pagando lo stipendio".

"Per me esultare era la cosa più bella in assoluto. Anche non esultare quando segni alla tua ex squadra, per me è brutto. Sembra che il calcio sia solo un lavoro, ma in realtà è passione. Quindi, pensare che uno non voglia giocare solo perché ha cambiato squadra, se è vero, sarebbe veramente un dispiacere“.