Lazio, senti Vitale: "Sarri? Fossi in lui andrei via ma solo a fine stagione"
22.01.2026 20:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Pino Vitale ha commentato il difficile momento che sta vivendo la Lazio.
“In questo momento ha anche parlato tanto Sarri, giustamente, gli sono state fatte promesse e non sono state mantenute. Lotito ha venduto, prima di comprare".
"Ha preso degli impegni con Sarri, io aspetterei la fine del campionato e poi lascerei per rimettermi sul mercato. Dove andare poi? A Firenze sta arrivando uno come Paratici, magari potrebbe prenderlo”.
