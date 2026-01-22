Lazio, Mattei non ci sta: "Lotito racconta favole. Sarri preso in giro!"
22.01.2026 22:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha commentato il momento Lazio, in particolare la situazione che sta vivendo Maurizio Sarri e il suo rapporto col presidente Claudio Lotito: "Me ne sarei andato dopo aver saputo del blocco del mercato e me ne andrei anche ora. Il presidente racconta sempre favole, 20 giorni fa ha detto che la Lazio no sarebbe stata indebolita e abbiamo visto chi è andato via.
Preso in giro per l'ennesima volta da un presidente che non riesce a dire la verità, dovrebbe andarsene".