Calciomercato Lazio | Lang e Lucca sbloccano il Napoli: tutto su Giovane
22.01.2026 19:20 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli avanza per Giovane. Gli addii di Lang e Lucca, rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest, sbloccano il mercato del club azzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ora De Laurentiis punta tutto su Giovane del Verona: già in serata si potrebbe chiudere la trattativa.
Sul brasiliano c'era anche l'interesse della Lazio, che nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni al club gialloblù. Al momento, però, il Napoli è nettamente in vantaggio e sta provando a bloccare immediatamente il suo nuovo attaccante.
