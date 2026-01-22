WOMEN | Serie A, Lazio - Fiorentina: quando e dove seguire il match
La Lazio mette momentaneamente da parte la Coppa Italia e il pareggio interno con la Roma nella gara d'andata dei quarti di finale e torna a concentrarsi sul campionato dopo il ko subito in casa della Ternana.
Le biancocelesti ospitano la Fiorentina, l'appuntamento al Fersini è per sabato 24 gennaio col calcio d'inizio fissato alle 15. Appuntamento importante per la squadra di Grassadonia che ha l'opportunità di riscattarsi e conquistare punti preziosi per la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand- accedendo tramite app o sito - sempre su Dazn.
