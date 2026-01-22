Lazio, Paganini: “Sarri è il parafulmine. Si sta smembrando una squadra…”
22.01.2026 16:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il giornalista Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del “fuoritutto” in casa bianco celeste, con un focus particolare sulle probabili cessioni di Mandas e Romagnoli. Ecco di seguito le sue parole:
"Sarri è ormai il parafulmine di tutto in casa Lazio. Il punto è che non è neanche detto che per il mercato in uscita sia finita, dato che Mandas e Cancellieri possono andare via, senza dimenticare Romagnoli e il contratto di Gila. Si sta smembrando una squadra dopo aver preso un allenatore per puntare a risalire. Fino in fondo per rispetto dei tifosi e poi farà le sua valutazioni".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.