Lazio, Marinozzi (Dazn): "Sarri butta via le partite così, vi spiego"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista di Dazn, Andrea Marinozzi tramite un video su Tik Tok ha analizzato la Lazio di Maurizio Sarri, affermando: "L'impressione che ho nel veder giocare la Lazio è di assistere a una partita a carte scoperte. La Lazio fa quello, Fabregas ha detto 'mi aspettavo un inizio così perché le facevamo insieme nel 2018'. Nel 2026 le cose non sono cambiate per Sarri, quindi gioca sempre a carte scoperte.

Belle carte ma quando affronti una squadra di livello superiore che ha carte migliori rispetto alle tue, anche con la tua organizzazione e la gestione delle tue idee, butti via la partita, non la vinci.

Non è un caso che con le grandi abbiamo vinto solo con la brutta Juve di Tudor, ha pareggiato col Bologna, soffrendo anche con l'Atalanta, ha vinto in Coppa Italia col Milan, ma a carte scoperte ed con una squadra più forte perdi".