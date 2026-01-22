Impallomeni è preoccupato: "La Lazio è in uno stato di alienazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In collegamento a TMW Radio, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato della situazione della Lazio relativa ai risultati in campionato e alle mosse sul mercato. Dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos, si stanno per concretizzare anche quelle di Romagnoli e Mandas. In entrata, invece, sono arrivati solamente Taylor e Ratkov.

Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: "L'allenatore sta perdendo il contatto con se stesso, il presidente vuole risultati, i giocatori sono sospesi. La Lazio è in uno stato di alienazione".