Lazio, Morabito sicuro: "Siamo al capolinea. È tutto improvvisato e..."
22.01.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
In collegamento a TMW Radio, l'agente Vincenzo Morabito ha parlato di ciò che sta accadendo alla Lazio in questo mercato di gennaio, soffermandosi soprattutto sul ruolo di Maurizio Sarri in panchina. Di seguito le sue parole.
"Siamo arrivati al capolinea. La pazienza dei tifosi è al limite, anzi è persa ormai. Mi metto nei panni di Sarri, che voglio elogiare. Qualunque si sarebbe dimesso, lui non lo fa perché attaccati ai tifosi della Lazio".
"E' qualcosa di assurdo quello che gli sta accadendo. Fa quello che può dopo il mercato bloccato, gli sblocchi il mercato e gli smantelli la squadra senza avere le alternative pronte? E' tutto improvvisato. Era meglio che il mercato fosse ancora bloccato".
