Calciomercato Lazio | Giovane al Napoli, Romano annuncia: "Here we go!"
22.01.2026 23:05 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro affare saltato, l'ennesimo di questo mercato di gennaio biancoceleste. Giovane sarà un nuovo giocatore del Napoli: il club di De Laurentiis ha sorpassato la Lazio nella corsa per il brasiliano e in serata ha trovato l'accordo con il Verona.
La conferma arriva direttamente da Fabrizio Romano e il suo canonico "Here we go!". L'accordo, assicura il noto esperto di mercato, è stato raggiunto sun una base di 20 milioni di euro complessivi, il quale verrà messo nero su bianco nelle prossime ore.
Sfuma un altro obiettivo in casa Lazio. Adesso i biancocelesti dovranno cercare altrove se vorranno rinforzare il reparto offensivo. L'asse Roma - Verona questa volta non è stato prolifico come in passato.
