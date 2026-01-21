Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Giovane? Nessun accordo! E il Napoli..."
CALCIOMERCATO LAZIO - Nessun 'Herw We Go!'. Tutt'altro. Dal canale YouTube di Fabrizio Romano arrivano conferme sull'interesse della Lazio nei confronti di Giovane dell'Hellas Verona - di cui vi avevamo parlato negli sc orsi giorni -, ma viene posto l'accento anche sul possibile inserimento del Napoli.
NESSUN ACCORDO - La società biancoceleste ha espresso il proprio gradimento nei confronti del classe 2003 brasiliano, è forte dei buoni rapporti con il club scaligero, ma per il momento - spiega Romano - non ci sarebbe nessun accordo: né con il calciatore, né con il Verona. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi, ma prima servirà cedere qualcuno in attacco: con Dia e Noslin che sono in attesa di scoprire il proprio futuro.
IL NAPOLI SI INFORMA - Nel frattempo, aggiunge l'esperto di mercato, da Castel Volturno hanno alzato la cornetta del telefono. Giovanni Manna si sarebbe informato sui costi di una possibile operazione, senza dar seguito, per il momento, alla richiesta di informazioni.