Calciomercato Lazio | Dia in uscita? Attenzione anche a Noslin: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha chiarito la situazione: non ci sono incedibili. Nonostante la sensazione è che di qui a poco Sarri rischi di dover salutare gran parte dei giocatori con cui ha iniziato la stagione. Castellanos e Guendouzi sono già andati via, i prossimi rischiano di essere Mandas e Romagnoli, con ulteriori novità che potrebbero esserci di nuovo in attacco.

IL FUTURO DI DIA - Il futuro di Dia, infatti, è in bilico. L'attaccante senegalese tornerà a breve dalla Coppa d'Africa, sabato sarà a Lecce con i compagni, ma nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Lazio in prestito se dovesse arrivare un'offerta congrua alla cifra che in estate i biancocelesti dovranno pagare per il suo riscatto. Ma, secondo quanto riportato dal Messagero, del reparto offensivo non sarebbe l'unico in bilico.

NOSLIN PER GIOVANE - Gli occhi sono puntati, infatti, anche sul futuro di Tijjani Noslin. Il suo rilancio, infatti, potrebbe aver attirato alcune offerte e la Lazio sarebbe pronta a prenderle seriamente in considerazione. Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, da Formello hanno messo nel mirino Giovane dell'Hellas Verona e la cessione di uno tra Noslin e Dia potrebbe favorire il suo arrivo nella Capitale.