Calciomercato Lazio | Contatti con il Verona per Giovane: le ultime

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo una settimana di stallo, senza cessioni e nuovi acquisti, può riaccendersi il mercato della Lazio. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per Giovane, attaccante del Verona. Da tempo il brasiliano piace alla società biancoceleste, come avevamo raccontato a inizio gennaio.

Solo quest'estate il classe 2003 è sbarcato in Serie A dal Corinthians: in 22 gare stagionali (1541 minuti giocati) ha segnato 3 gol e servito 4 assist. Da settimane lo seguono anche Roma, Atalanta e Inter, che però non hanno mai affondato il colpo. Anzi, i giallorossi hanno acquistato prima Vaz e poi Malen, mentre i nerazzurri hanno accolto Raspadori.

Da tenere d'occhio anche la posizione di Belahyane. Il centrocampista marocchino è in uscita dalla Capitale, su di lui ci sono Torino, Cremonese, alcune squadre di Ligue 1 (come il Nizza) e proprio il Verona: per lui si tratterebbe di un ritorno dopo solo un anno.