Calciomercato Lazio | Per l'attacco si punta a Verona: piace Giovane

CALCIOMERCATO LAZIO - Tante piste a Formello. Sbucano fuori tanti nomi, alcuni secondari rispetto a obiettivi principali. Prima ci sono Maldini e Pinamonti, poi tutti gli altri. È la linea attuale della Lazio, che dopo aver venduto Castellanos al West Ham ed essere in procinto di lasciare partire Guendouzi al Fenerbahce, ora lavora al mercato in entrata.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, nel mirino dei biancocelesti ci sarebbe anche Giovane del Verona. È un profilo che piace, si inserisce tra i nomi già citati e quello di Ngonge, tornato di moda nelle ultime ore. La concorrenza, però, è lunga: sul brasiliano ci sono anche Atalanta e Roma.

Giovane è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione in Serie A: in zona offensiva sta trascinando la squadra di Zanetti insieme a Gift Orban e Mosquera. Fin qui il classe 2003 ha messo a referto 3 gol e 4 assist in 19 partita (1.409 minuti giocati). È un altro dei tavoli su cui sta lavorando la Lazio.