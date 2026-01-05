Calciomercato Lazio | Non solo Maldini: per l'attacco torna di moda Ngonge
05.01.2026 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle ultime ore la Lazio ha avuto dei contatti con il Torino per Mandas (richiesto da Baroni) e per un possibile scambio (seppur difficile) con Israel. L'asse con i granata però non riguarda solo i portieri.
La società biancoceleste infatti starebbe valutando anche un attaccante, dopo aver già avuto contatti con l'Atalanta per Maldini.Come riportato da Gianluca Di Marzio, si tratta Cyril Ngonge, che solo in estate aveva firmato con la società di Cairo lasciando il Napoli.
Su di lui c'è anche la Fiorentina che lo sta valutando dopo aver completato l'acquisto di Solomon. Il nome dell'ex Verona orbita a Formello già da tempo, ora è tornato di moda per questa sessione invernale di mercato.
