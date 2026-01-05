Calciomercato Lazio | L'ultima idea in porta: contatti per uno scambio
05.01.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Possibile scambio in porta. Si decide il futuro di Mandas, chiuso alla Lazio da Provedel e che a gennaio potrebbe andare a giocare altrove. Nelle ultime settimane era finito nel mirino di Genoa, Verona, Juventus e Torino, insieme ad alcune squadre greche e di Premier League.
Proprio con i granata, però, ci sarebbero dei contatti in corso: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, si starebbe lavorando a uno scambio tra Mandas e Israel.
Se si concretizzasse, il classe 2001 ritroverebbe Baroni, con cui l'anno scorso ha giocato per diverse partite da titolare proprio al posto di Provedel. Nella Capitale arriverebbe il portiere uruguaiano, che solo in estate aveva firmato con il Torino.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.