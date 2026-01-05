Calciomercato Lazio | Baroni vuole Mandas: si lavora con il Torino

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si riaccende il mercato su Christos Mandas. Le voci si erano affievolite dopo un primo interesse da parte di Genoa e Juventus su tutti. Ora c'è il Torino alla finestra, che si è fatto avanti soprattutto dopo il ritorno di Gianluca Petrachi come direttore sportivo. Tra le priorità dei granata c'è proprio il portiere, come da esplicita richiesta di Marco Baroni.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l'ex tecnico della Lazio avrebbe chiesto alla società il classe 2001, che ha allenato l'anno scorso nella Capitale. Mandas sarebbe disposto a trasferirsi a Torino per riabbracciare il suo vecchio mister, con cui era riuscito a trovare continuità tra i pali (che ora con Sarri gli sta mancando). L'operazione però resta difficile.

Si è anche paventato un possibile scambio con Israel, arrivato quest'estate e che dopo poco tempo (complice anche un infortunio) ha perso il posto per Paleari. La valutazione tra i due, però, non corrisponde: la Lazio vorrebbe cedere Mandas a titolo definitivo, la valutazione è intorno ai 15 milioni di euro. La strada è in salita, ma c'è una base di trattativa.