Calciomercato Lazio | Affondo per Maldini: si tratta con l'Atalanta
CALCIOMERCATO LAZIO - Dall'interesse all'affondo. Vi avevamo raccontato diversi giorni fa che la Lazio aveva messo nel mirino Daniel Maldini dell'Atalanta, tra i preferiti per l'attacco del diesse Fabiani. L'ex Monza sta trovando poco spazio con Palladino in panchina, per questo può lasciare subito Bergamo.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore sono iniziati i contatti tra i due club per intavolare un'operazione. L'obiettivo della società biancoceleste è di chiudere l'affare in pochi giorni: si lavora su formule a titolo definitivo attraverso un prestito con obbligo di riscatto a giugno, partendo da una cifra di base di 12-15 milioni di euro.
Da Formello è stato anche proposto l'inserimento di Dele-Bashiru, che piace tanto al direttore sportivo nerazzurro D'Amico. Ma si può arrivare a dama anche senza la contropartita del nigeriano. La Lazio ora spinge forte su Maldini.